Панамка буде точно, – соліст Kalush про зміни в постановці й чи приїде до Турина його мама

Гурт Kalush Orchestra вже сьогодні, 28 квітня, відправляється до Турина. Соліст розповів, якою буде постановка та чи приїде на Євробачення його мама.

Український гурт Kalush Orchestra у посиленому режимі готується до Євробачення-2022, яке відбудеться вже через кілька тижнів. Соліст Олег Псюк на пресконференції розповів, якою буде фінальна постановка.

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Kalush Orchestra про номер на Євробачення

Соліст колективу відповів, чого чекати від номера: "Чекати інші костюми, іншу постановку, ту саму пісню, яка всім відома".

Так, щоб не відкривати усі карти, скажу трохи. Панамка буде точно. Синьо-жовта символіка також буде, але так, стримано. Костюми будуть відрізнятись відсотків на 50. Решта – слідкуйте,

– лаконічно поділився репер.

, зміни відбулися і в складі самого гурту Kalush Orchestra. Зокрема, замість бек-вокаліста Джоні Дивного виступатиме Саша Таб , відомий як фронтмен гурту "Сальто назад".

Режисер-постановник Олексій Жембровський додав, якою буде візуальна частина постановки.

"Для режисера важливо не лише візуалізувати твір, а передати його енергію. Тому найкраще для нас це енергія наших хлопців і сила духу нашої рідної землі. Тому всі візуальні ефекти, які ми використаємо, будуть сфокусовані саме на цьому. В центрі уваги фокус буде на артисті, який передає цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі", – розповів Жембровський

Чи буде на конкурсі мама фронтмена

Також у Kalush Orchestra поцікавились, чи приїде до Турина мама Стефанія, для якої й була написана пісня на конкурс.

"Стосовно мами, я навіть не знав, що вона буде на Нацвідборі. Це був сюрприз. Поки що, за офіційною інформацією, вона не їде, але побачимо, я вже не знаю, що від неї чекати", – зізнався Олег Псюк.



Kalush Orchestra / Фото з інстаграму гурту