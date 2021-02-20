Ми не вилізаємо з ліжка з Різдва: Памела Андерсон відверто розповіла про шостий шлюб

Після таємного весілля 53-річний секс-символ Памела Андерсон дала перше інтерв'ю з шостим чоловіком-охоронцем. У прямий ефір подружжя вийшло, лежачи в ліжку. Зірка натякнула, що стосунки з на 13 років молодшим Деном Гейхерстом сповнені пристрастю.

Наприкінці січня стало відомо, що акторка та модель Памела Андерсон вийшла заміж вшосте. Таємне весілля з особистим охоронцем вона зіграла ще в грудні минулого року, влаштувавши скромну церемонію на задньому дворі свого маєтку в рідному селі Ледісміт. Журналісти припускали, що молодята триматимуть особисте життя за сімома замками, однак в п'ятницю, 19 лютого, вони дали перше спільне інтерв'ю.

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Памела Андерсон про шостий шлюб з охоронцем

На зв'язок закохані вийшли просто з ліжка. Ден Гейхерст постав у кадрі чорній футболці, тоді як Памела Андерсон старанно прикривалась ковдрою. Глядачі були шоковані відвертість пари, однак це досить передбачувана поведінка зірки Playboy.

"Ми з Деном не вилізаємо з ліжка з Різдва", – пожартувала модель, натякаючи на шалену пристрасть в новому шлюбі.

Знаменитість поділилась, що з шостим чоловіком познайомилася завдяки пандемії коронавірусу. Останні півтора року вона займалася ремонтом будинку, який 25 років тому зірковій онуці заповіла бабуся. Реставрацією маєтку керував Ден Гейхерст. Пара швидко закрутила роман, адже багато часу проводила разом.

Я застрягла у себе вдома в Канаді через пандемію, а Ден тут працював. Ден і його діти теж живуть тут (в маєтку зірки – ред. Showbiz 24). Тепер ми застрягли тут разом. Приємно бути зі справжнім чоловіком,

– розповіла Памела Андерсон.

Додамо, раніше ексдружина Дена Гейхерста заявила, що секс-символ зруйнувала їхній 5-річний шлюб, в якому народилося двоє дітей. Жінка запевнила, що роман з зіркою чоловік довго приховував, а про їхнє весілля вона дізналась з преси.

Перше інтерв'ю Памели Андерсон з шостим чоловіком: дивіться відео онлайн