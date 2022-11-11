Зустріли піснею "Ой у лузі червона калина": українські школярі в Тбілісі розчулили Олю Полякову

Оля Полякова останній місяць співачка перебуває у Тбілісі, де не лише бере участь у "Танцях з зірками", але й усіляко підтримує українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Днями вона зустрілася там з українськими школярами.

Оля Полякова побувала в грузинській школі, де навчаються діти біженців з України, передає 24 канал. Артистка підтримала тих, кого війна змусила покинути рідний дім та почати життя в чужій країні.

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Зустріч Олі Полякової з українцями у Тбілісі

Артистка побувала в українській школі №220, де навчаються діти біженців з Херсона, Маріуполя, Одеси та інших міст нашої країни. Там освітній процес для учнів 1 – 4 класів проходить за українською програмою та з українськими вчителями.

Першачки зустріли Олю піснею "Ой, у лузі червона калина" та презентували свої малюнки і листи для військових і дітей, які залишилися в Україні, з побажанням удачі та сили. Також серед школярів було чимало прихильників і самої співачки.

Я ваша фанатка, слухаю ваші пісні з чотирьох років. Ви моя найкраща співачка, я дуже хотіла вас побачити. І сподіваюся, що ми ще раз зустрінемося з вами в Україні,

– йшлося в одному з листів.

Найзворушливішим моментом зустрічі, який розчулив Олю до сліз, стало декламування вірша Оксани Забужко "Рідна мова".

Нагадаємо, Оля Полякова бере участь в грузинських "Танцях з зірками" разом з українським хореографом Максимом Єжовим. Артистка використовує цей шанс, щоб продовжувати привертати увагу світу до подій в Україні.