Володимир Остапчук з дружиною повечеряв з Кіркоровим: фото з Греції

Шоумен Володимир Остапчук з дружиною Христиною полетів у Грецію. Подружжя проводить відпустку на острові Крит, де зараз відпочиває Філіп Кіркоров. Пара зустрілась з забороненим в Україні артистом і похизувалась спільною вечерею.

Володимир Остапчук і Христина Горняк провели вечір з російським співаком, який регулярно відвідує окупований Крим і називає півострів "улюбленим місцем у Росії". Вони зустріли Філіпа Кіркорова в бутіку швейцарського бренду Rolex, а згодом відправились у розкішний ресторан.

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Знаменитості обрали великий столик на терасі з виглядом на море, адже з артистом були діти та друзі. Подружжя обрало місяця напроти Кіркорова і весь вечір мило спілкувалося зі співаком і його нащадками.

Вони обговорювали, на кого Христина підписана в інстаграмі. Філіпа Кіркорова дуже здивувало, що дружина Володимира Остапчука слідкує всього за кількома представниками "їхнього шоу-бізу".

Дякую Філіпу Кіркорову за цей теплий дружній вечір,

– підписав Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною і Кіркоровим / Фото з інстаграму шоумена

Днями Кіркорову заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Однак росіянина не внесли до "чорного списку" Мінкульту. Оскільки він не загрожує національній безпеці нашої держави, фільми та концерти з його участю все ще транслюватимуть.

Нагадаємо, у квітні минулого року Володимир Остапчук на пару з Олею Поляковою привітав Кіркорова з днем народження. Він назвав іменинника королем й опублікував його фото з дітьми. На допис колеги іронічно відреагував Сергій Притула: "Вова, а нагадай, коли там "днюха" у Лєпса і Тіматі? Щоб я не забув свічку за скапання поставити".