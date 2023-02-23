Остапчук обурився через ведучих Євробачення-2023: кого з колег йому шкода

Замість нас Євробачення-2023 прийме Велика Британія. Там обіцяли влаштувати "українську вечірку", однак Володимиру Остапчуку вже так не здається. Він обурився, що від України ведучою головної сцени буде лише Юлія Саніна.

У Ліверпуль на 67-й пісенний конкурс Євробачення-2023 від України поїде гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Ведучих же наших нібито двоє – суддя Нацвідбору 2023 та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна й Тимур Мірошниченко, але на головну сцену він не вийде ні в півфіналах, ні у грандфіналі.

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Володимир Остапчук обурився через ведучих Євробачення-2023

Остапчук вважає несправедливим, що Тимура Мірошниченка поставили ведучим церемонії відкриття Євробачення-2023 на ютубі та "коментаторським голосом України" на арені Liverpool, а не на головній сцені. Йому здається, що нас уже обділили.

2023 року серед ведучих три британці й лише одна наша зіронька Юлія Саніна. Так поставте ведучим Тимура Мірошниченка й дайте можливість світу знати, що український гурт виборов перемогу,

– дорікнув Володимир Остапчук.

До речі, шоумен згадав, як Євробачення-2017, яке проходило в Києві, критикував ірландський ведучий Грем Нортон, автор The Graham Norton Show на BBC One. Він дивувався, що пісенний конкурс проходить під гаслом "шануймо розмаїття", а всі троє ведучих "білі".

"2017 року Грем Нортон сказав: "Тема цьогорічного Євробачення – це святкувати різноманіття. І хто ж у нас ведучі? Три білих хлопці", – написав Володимир Остапчук.

Остапчук обурився через ведучих Євробачення-2023 / Фото з інстаграм-сторіс