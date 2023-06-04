Дорослішав з кожним приїздом, – Валентина Хамайко про втрату пасинка, сина Андрія Оністрата

Телеведуча Валентина Хамайко розповіла про горе, що трапилося в її родині. На фронті загинув старший син Андрія Оністрата, чоловіка ведучої.

Телеведуча Валентина Хамайко заміжня за банківським експертом Андрієм Оністратом. Учора стало відомо, що він втратив старшого сина – Остапа.

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Валентина Хамайко про загибель пасинка

Ведуча щемливо висловилась про втрату пасинка, який загинув на фронті 2 червня. Остапу мало виповнитися 22 роки – він рік служив у ЗСУ, куди пішов добровільно.

Цей рік став для нього роком перевтіленням. Ми бачили, як він ставав мужнішим і дорослішав з кожним приїздом, як ставав рішучим і вчився щодня цінувати життя. Андрій з перших днів підтримував рішення сина, а згодом і сам пішов… Останні 2 місяці хлопці служили разом. Остап загинув при виконанні бойового завдання,

– повідомила Хамайко.

Телеведуча згадала останній приїзд Остапа, – це був лише один особливий вечір. "Усі діти зібрались разом в будинку бабусі й дідуся. Вони нагадували клубок котенят, весь час про щось говорили, розпитували Остапа, грались і обіймались".

Валентина Хамайко пригадала й спільні подорожі, підтримку на стартах. На пам'ять про відважного хлопця вона опублікувала архівні кадри.

Нехай ці світлини стануть світлою пам'яттю, бо поки вони розривають серце. Дай Боже сил усім нам пережити цю втрату і знайти правильні слова підтримки Андрію, мамі Остапа, дітям які живуть у війні й так рано починають розуміти що таке біль втрати й смерть,

– підсумувала ведуча.

Що відомо про Остапа Оністрата

Молодий захисник пішов на фронт від червня 2022 року. Йому було 21 рік.

Ймовірно, син Андрія Оністрата загинув у боях в Донецькій області. Його батько відмітив геолокацію міста Вугледар.

Банківський експерт розповів, що 1 червня син шукав танк, щоб знищити його в річницю служби. Йому не вдалось – захисник був засмучений.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття всім рідним загиблого Героя. Вічна пам'ять!