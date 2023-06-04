Телеведущая Валентина Хамайко замужем за банковским экспертом Андреем Онистратом. Вчера стало известно, что он потерял старшего сына – Остапа.

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Валентина Хамайко о гибели пасынка

Ведущая щемяще высказалась о потере пасынка, погибшего на фронте 2 июня. Остапу должно было исполниться 22 года – он год служил в ВСУ, куда ушел добровольно.

Этот год стал для него годом перевоплощения. Мы видели, как он становился более мужественным и взрослел с каждым приездом, как становился решительным и учился ежедневно ценить жизнь. Андрей с первых дней поддерживал решение сына, а потом и сам ушел… Последние 2 месяца ребята служили вместе. Остап погиб при выполнении боевого задания,

– сообщила Хамайко.

Телеведущая вспомнила последний приезд Остапа – это был только один особенный вечер. "Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки. Они напоминали клубок котят, все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа, играли и обнимались".

Валентина Хамайко вспомнила и совместные поездки, поддержку на стартах. В память об отважном парне она опубликовала архивные кадры.

Пусть эти фотографии станут светлой памятью, ибо пока они разрывают сердце. Дай Бог сил всем нам пережить эту потерю и найти правильные слова поддержки Андрею, маме Остапа, детям живущим в войне и так рано начинающим понимать что такое боль утраты и смерть,

– подытожила ведущая.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем родным погибшего Героя. Вечная память!

Что известно об Остапа Онистрате