"Особливий шрам": ONUKA чуттєво згадала про жертв трагедії на Чорнобильській АЕС

Тема Чорнобильської катастрофи – особлива для співачки з гурту ONUKA Нати Жижченко, адже її батько був ліквідатором на ЧАЕС. Співачка завжди згадує про трагедію та віддає шану усім, хто постраждав у роковий день 26 квітня 1986 року.

Артистка неодноразово розповідала, що має особливі сентименти до Чорнобиля і трагедії, що сталась там. Жінка з дитинства знала все про це місце і з 19 років часто туди приїжджала: сама, з друзями та навіть з чоловіком Євгеном. Тема її дипломної роботи в університеті теж була присвячена цій катастрофі.

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Біль та наслідки від вибуху на Чорнобильській АЕС Ната оспівувала у своїх піснях, зокрема в альбомі "Vidlik", який вона так само присвятила Чорнобилю. Зараз жінка оговтується від злочинних дій окупантів у Чернігові, які побували біля її родинної садиби, проте не забуває згадати про Чорнобиль.

26 квітня назавжди в серці і думках Землі. Особливий день. Особливий шрам. Навіть сьогодні. Коли війна. Молюсь за всіх, хто врятував світ,

– сказала артистка.

ONUKA також прикріпила відео з їхнього останнього концерту у мирному Києві: "Іншої реальності, далекої, як ніколи. Захотілось поділитися з вами цим відео. Посилання також в біо. Як би цинічно нині це не звучало".