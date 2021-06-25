Особлива краса: що відомо про зірок, які живуть з вітиліго

Люди, які відрізняються своєю зовнішністю від інших завжди поставали у центрі уваги соціуму. Однак, з кожним роком суспільство стає все більш терпимим, толерантним і ставиться з більшим розумінням до тих, хто хворіє недугами, які у свою чергу видозмінюють вигляд цих людей. Які знаменитості живуть і боряться з вітиліго – читайте далі.

Згідно з дослідженнями, на вітиліго хворіє близько 1% населення нашої планети. Ця хвороба виникає унаслідок порушення пігментації шкіри, а якщо конкретніше, то пігмент меланін зникає на окремих ділянках шкіри людини. Спеціально для того, щоб підвищити обізнаність громадськості про цю недугу й заснували Всесвітній день вітиліго, який вшановують 25 червня.

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Знаменитості, які живуть з хворобою вітиліго

Вінні Харлоу

Мабуть, найзнаменитішою людиною, яка має вітиліго є топмодель Вінні Харлоу. Своєю незвичайною зовнішністю дівчина підкорила світ моди й стала улюбленицею найвідоміших дизайнерів та фешн-фотографів.



Зірки з вітиліго / Фото інстаграм Вінні Харлоу

Манекенниця ще у дитинстві захворіла на вітиліго й через це отримувала купу образ від однолітків, які називали її коровою. Однак Вінні не зважала на булінг і навіть потрапила до шоу "Топ-модель по-американськи", де дістала шалену популярність.

Майкл Джексон

Король попмузики Майкл Джексон теж боровся з вітиліго. Співак довгий час приховував недугу й навіть був змушений робити низку пластичних операцій стосовно вибілення шкіри.



Знаменитості з вітиліго / Фото WIREIMAGE

Артист часто стикався з хвилею обурення в його сторону і звинуваченнями, що він соромиться свого походження. У 1993 році на шоу у відомої телеведучої Опри Вінфрі Джексон публічно зізнався, що хворіє на вітиліго.

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Стів Мартін

Популярний американський комедійний актор Стів Мартін живе з вітиліго більше 30 років. Чоловік веде активний спосіб життя й не бачить свого існування без гумору.



Зірки з вітиліго Стів Мартін / Фото AP

Саме веселощі допомогли Мартіну посісти шосте місце у сотні кращих коміків. У списку його нагород – Еммі, Греммі і неодноразові визнання у якості кращого артиста комедійного жанру.

Лі Томас

Американський телеведучий Лі Томас понад 25 років приховував той факт, що він хворіє на вітиліго. Причиною такого рішення було те, що чоловік боявся піддатись насмішкам і втратити кар'єру. Проте, у 2018 році Томас наважився і вперше вийшов в ефір без звичного гриму.



Загримований Лі Томас разом із колегою / Фото dailymail.co.uk

Тепер чоловік докладає чимало зусиль для того, щоб суспільство з розумінням ставилося до людей з вітиліго і всіляко їх підтримувало.

Джон Гемм

Зірка серіалу "Божевільні" та фільму "Малюк на драйві" – Джон Гемм захворів на вітиліго через стрес. Через напружене життя у зірки почали з'являтись білі плями на шкірі рук. Сам актор вважає вітиліго нормальним станом, особливо у моменти, коли він нервує. Чоловік зовсім не комплексує стосовно недуги, а навпаки вважає її "родзинкою".



Вітиліго у знаменитостей: Джон Гемм / Фото Getty Images