Прикордонники повідомили, що до України Оскар Кучера прибув з посвідкою на проживання. Однак концертна діяльність актора в Криму навесні 2020 року унеможливила його перебування в нашій державі. Так, росіянин на три роки загримів у "чорний" список Міністерства культури.

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"Іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, залишав Україну рейсом "Київ-Варшава". Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в'їзд на територію нашої держави", – йдеться в джерелі.

Наразі Держприкордонслужба готує лист до Державної міграційної служби України, яка мала б анулювати Оскару Кучеру посвідку на тимчасове проживання в нашій країні.

До слова, підтвердженням того, що Оскар Кучера залишив Україну ні з чим, є його сторіс в інстаграмі. Актор зняв коротке відео з аеропорту у Варшаві й двозначно зауважив: "Небо хмуриться над Варшавою. Чому воно хмуриться над Варшавою, незрозуміло. Але хмуриться, хмуриться".

Варто зауважити, що прикордонники зацікавилися гастролями Кучери в Криму вже після того, як він виступив в Одеській обласній філармонії. На пару з Олександром Гутином актор представив проєкт "Я не вмію плакати". Концерт відбувся 20 червня.