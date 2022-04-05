Осадча, Єфросиніна, Каменських спустошені фото, де на спині дівчинки написані контакти батьків

Ведуча Катерина Осадча опублікувала емоційне фото матері-українки, де на спині її доньки Віри написане ім'я дівчинки, дата народження та контакти батьків. На випадок, якщо вона з чоловіком загине у війні.

Телеведуча поділилась, що майже не плаче, бо не має права показувати слабкість перед дітьми. Проте їй все важче дивитись на кадри, які з'являються в мережі. Один з них її вразив чи ненайбільше.

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На світлині дівчинка Віра, мама Віри написала на її спині контакти і ім’я, на випадок, якщо мама не виживе. Боже, як нам пережити все це. Як нам, коли настане мир, знову бути, як раніше щасливими в своїх родинах, якщо сотні маленьких ангелів більше не будуть бігати і радіти дощу і калюжам, а батьки будуть все життя нести цей біль,

– каже Осадча.



Катерина Осадча відреагувала на фото дівчинки з контактами на спині / Фото з інстаграму

Катерина переконана, що світ не має закривати очі на жах, що відбувається в Україні.

"Це має закінчитися… Але ми не пробачимо і відчуття люті і жага помсти буде з нами до кінця днів", – наголосила зірка щодо російсько-української війни.

У коментарях багато зіркових колег теж залишились шокованими від фотографії. Серед них зіркові матусі Наталка Карпа, Ілона Гвоздьова, Лілія Подкопаєва. Зокрема у своїх інстаграм-сторіс емоції висловили Маша Єфросиніна та Настя Каменських.



Маша Єфросиніна відреагувала на шокуюче фото / Фото з інстаграм-сторіс Маші



Реакція Насті Каменських / Фото з інстаграму артистки