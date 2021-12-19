ONUKA зворушила листівкою до Дня святого Миколая: рідкісний кадр з сином

У День святого Миколая, 19 грудня, лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко показала сімейну листівку. Вона позувала в образі янгола з півторарічним сином.

У свої 36 років фронтвумен гурту ONUKA вірить і в дива, і у Святого Миколая. У дитинстві вона з нетерпінням чекала на смаколики, книжку чи інші подарунки під подушкою, але останні два роки робить такі сюрпризи для первістка Сашка.

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"Мені дуже подобається образ Миколи Чудотворця. Те, як він оберігає дітей і як ніжно до них ставиться – не може не викликати найтепліших почуттів. Його день завжди викликає найщиріші почуття, асоціюється з домом та затишком, змушує вірити в найкраще", – поділилась Ната Жижченко.

Листівка ONUKA до Дня святого Миколая

Для фанів лідерка ONUKA підготувала зворушливий сюрприз – казкову листівку у вінтажному стилі. В об'єктиві фотографа співачка позувала в образі янгола – легкій сукні, схожій на нічну сорочку, та з мереживними крилами. У руках у неї сурма, а на спині – кошик з півторарічним сином.

Я щиро зичу всім, щоб в цей день Миколай приносив у ваші життя добробут і затишок в оселі. Кожен із нас справді заслуговує на диво. Будьте до нього відкритими й даруйте його близьким,

– проникливо привітала Наталія Жижченко.

ONUKA з сином / Фото з інстаграму співачки

Зіркові друзі та прихильники ONUKA не стримують захвату від її листівки з сином Сашком:

Вал з The Hardkiss : "Нато, дуже круто";

: "Нато, дуже круто"; Alina Pash : "Одне з найочікуваніших свят";

: "Одне з найочікуваніших свят"; "Чарівне фото, як вінтажна листівка";

"Так ніжно. Листівка дарує відчуття дива";

"Як колоритно й прекрасно";

"Казкове фото! Зі святом";

"Два янголи – янгол-мама і янгол-синочок".

Повний текст публікації ONUKA:

Про День Святого Миколая я знала з раннього дитинства. Щороку під подушкою я знаходила якісь смаколики, книжку чи інакший подарунок. Щоразу я з нетерпінням чекала на день, коли зможу прокинутися і безмежно радіти тим дрібничкам.

Виявилося, що до знайомства зі мною, Женя не знав про таке свято. Звісно, після цього я вирішила підтримувати традицію й готувати йому подарунки під подушку. А з появою Саші, я ще більше чекаю на це свято.

Мені дуже подобається образ Миколи Чудотворця. Те, як він оберігає дітей і як ніжно до них ставиться – не може не викликати найтепліших почуттів. Я вірю в дива, свята, святих. Миколай – теж та постать, в яку я вірю попри те, що вже доросла. Його день завжди викликає найщиріші почуття, асоціюється з домом та затишком, змушує вірити в найкраще.⠀

Я щиро зичу всім, щоб в цей день Миколай приносив у ваші життя добробут і затишок в оселі. Кожен із нас справді заслуговує на диво. Будьте до нього відкритими й даруйте його близьким, адже з плином часу розумієш, що тільки це має істинне значення.