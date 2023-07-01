ONUKA вдруге стала мамою: зворушливе фото з пологового

1 липня 2023, 18:50
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Джерело:

Наталія Жижченко

Українська співачка та солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко вразила фанів новиною про народження дитини. Вона з чоловіком, музичним продюсером Євгеном Філатовим, вдруге стали батьками. Зараз подружжя також виховує трирічного сина Олександра.

У своєму інстаграмі співачка розмістила перше фото з пологового будинку. Вона також розсекретила стать та ім'я дитини.

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ONUKA стала мамою донечки

Виконавиця народила дівчинку, яку разом з чоловіком назвала Ліна. На світлині, яку співачка опублікувала, видно, як хтось тримає малесеньку ручку новонародженої дитини.

Реакція мережі

Молода мама отримала безліч привітань від шанувальників та українських знаменитостей. Зокрема, в коментарях співачку вже встигли привітати:

  • Юлія Саніна: "Вау. Вітаю";
  • Джамала: "Я так і думала, все соромилася спитати. Ви молодці. Кайф. Вітаю";
  • Ірина Монатік: "Вітаємо";
  • Наталка Денисенко: "Вітаю";
  • Monatik: "Вітаю".

Знаменитості, які нещодавно стали батьками

  • Модель Алла Костромічова днями стала мамою донечки Аврори.
  • Український письменник Андрій Любка вдруге став батьком доньки. Дівчинку назвали Ярина.
  • Учасниця "Холостяка-11" Ліза Крутікова народила сина, якого звати Дені.
  • Танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд стали батьками вдруге. Поки подружжя не розсекречує стать та ім'я дитини.
  • Голлівудський актор та режисер Аль Пачіно, якому вже 83 роки, вчетверте став батьком. Його кохана Нур Альфалла народила йому сина.
  • Принцеса Євгенія вдруге стала мамою. Жінка народила хлопчика, якого назвали Ернест.
  • Снайперка Євгенія Емеральд також стала мамою вдруге. У неї з чоловіком Євгеном народилася донька.

Автор: Софія Хомишин