ONUKA вдруге стала мамою: зворушливе фото з пологового

18:50

Українська співачка та солістка гурту ONUKA Наталія Жижченко вразила фанів новиною про народження дитини. Вона з чоловіком, музичним продюсером Євгеном Філатовим, вдруге стали батьками. Зараз подружжя також виховує трирічного сина Олександра.