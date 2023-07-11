Фото ONUKA з'явилось на Таймс-Сквер у Нью-Йорку: співачка стала амбасадоркою Spotify Equal

Фронтвумен гурту ONUKA стала амбасадоркою Spotify Equal. Ната Жижченко поділилась, що для неї честь взяти участь у програмі.

Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко повідомила, що стала амбасадоркою програми Equal від Spotify. Це ще одна можливість нагадати світові про Україну.

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ONUKA стала амбасадоркою Spotify Equal

"Spotify Equal – це програма, яка підтримує талановитих музикантів та артистів з усього світу. Вона прагне створити рівні можливості для представників різних культур, гендерів та національностей на музичній сцені. Українська музика стає частиною цієї ініціативи, привертаючи увагу світової аудиторії до України та її культурного різноманіття" – розповіла Ната Жижченко.

Фронтвумен ONUKA додала, що їй особливо приємно бути у списку жінок, що мають право голосу та можуть змінювати, окриляти й діяти. Вона нагадала, що сьогодення в Україні демонструє рівність та силу жінок, які теж виборюють право на життя.

Спасибі за цю велику честь бути частиною Equal! Варто також підкреслити, що це ще одна унікальна можливість для української творчої спільноти та загалом України нагадувати про себе та підтримувати фокус уваги світу на країні на постійній основі,

– зазначила Ната Жижченко.

Співачка додала, що прослуховування української музики наближає до перемоги й буквально, і опосередковано. Вона постала на обкладинці плейлиста EQUAL Україна, пише NV. Пісню ONUKA — PEREMOHA додали до світового плейлиста EQUAL Global. До того ж фото ONUKA з'явилося на білборді на Таймс-сквер.

ONUKA / Фото з інстаграму ONUKA

Цікаво, що Ната Жижченко не бачить своє майбутнє в музичній індустрії – про це вона зізналась кілька місяців тому. Натомість вона хотіла б займатися точковими проєктами на вузьку аудиторію.

"Я бачу своє майбутнє, свою діяльність у відродженні України, зокрема Чернігова, зокрема майстерні, зокрема цього етнографічного простору".

, що ONUKA – не перша українська артистка на Таймс-Сквер. Світлина Kalush Orchestra з'явилась у Нью-Йорку разом із назвою колективу у травні минулого року після перемоги на Євробаченні.