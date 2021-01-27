Аушвіц починався не в Аушвіці: ONUKA пом'янула жертв Голокосту

Українська співачка і лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко навела власні думки у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Жінка переконана, що трагедія торкнулась кожного в Україні та світі і почалась вона не в концтаборі Аушвіц.

Джерело: інстаграм ONUKA

На думку зірки ONUKA, Аушвіц починався скрізь, де людей піддавали цькуванням та переслідуванням.

Варто прочитати День пам'яті жертв Голокосту 2021: табори смерті, жертви та що не можна забувати

ONUKA про Голокост

У своєму профілі співачка зробила невеличкий історичний екскурс, де розповіла про найбільший концтабір під назвою Аушвіц-Біркенау, у якому 27 січня 1945 року солдати звільнили в'язнів, які ще були живі. Жижченко зазначає, що апелювати до 6 мільйонів офіційно загиблих від Голокосту не варто, оскільки підрахувати точну кількість жертв внаслідок дій "нацистської політики" – неможливо.

В будь-якому випадку, це не просто цифри та списки, а імена, обличчя, люди. Серед мого покоління немає такої людини, у кого б серед друзів, родини, знайомих чи сусідів не було жертв Голокосту. Ця трагедія торкнулась абсолютно кожного і залишилась назавжди з нами. Проте, пам’ятаймо, Аушвіц починався не в Аушвіці, а скрізь, де людей піддавали цькуванням та переслідуванням. Вшановуючи та згадуючи ці події, ми підтверджуємо своє бажання протистояти антисемітизму, расизму та іншим формам нетерпимості, які можуть призвести до насильства,

– поділилась ONUKA.

У підсумку українська артистка додала, що зараз їй важко уявити, як у сучасному та прогресивно суспільстві може трапитись така трагедія. Тому вона мріє, аби будь-яка людина змогла вільно жити незважаючи на своє походження, гендер, вік чи зовнішність.

Що цікаво, одна з коментаторок допису співачки відзначила, що день пам'яті жертв Голокосту, без сумніву, є важливим, проте вона не розуміє, чому ONUKA не писала подібних слів у пам'ятний день жертв Голодомору, який торкнувся безпосередньо українців. Наразі артистка відповіді у коментарях не дала. Натомість інші прихильники подякували ONUKA за те, що вона підняла таку тему на відміну від інших українських зірок.



Реакція фанатки на допис ONUKA / Скріншот з інстаграму ONUKA