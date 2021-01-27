Украинская певица и лидер группы ONUKA Ната Жижченко высказала свои мысли в Международный день памяти жертв Холокоста. Женщина убеждена, что трагедия коснулась каждого в Украине и мире, и началась она не в концлагере Аушвиц.

Источник: инстаграм ONUKA

По мнению звезды ONUKA, Аушвиц начинался везде, где людей подвергали травле и преследованию.

Стоит прочитать День памяти жертв Холокоста 2021: лагеря смерти, жертвы и что нельзя забывать

ONUKA о Холокосте

В своем профиле певица сделала небольшой исторический экскурс, где рассказала о самом большом концлагере под названием Аушвиц-Биркенау, в котором 27 января 1945 года солдаты освободили узников, которые еще были живы. Жижченко отмечает, что апеллировать к 6 миллионам официально погибших от Холокоста не стоит, поскольку подсчитать точное количество жертв в результате действий "нацистской политики" – невозможно.

В любом случае, это не просто цифры и списки, а имена, лица, люди. Среди моего поколения нет такого человека, у кого бы среди друзей, семьи, знакомых или соседей не было жертв Холокоста. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого и осталась навсегда с нами. Однако, помните, Аушвиц начинался не в Аушвице, а везде, где людей подвергали травле и преследованию. Почитая и вспоминая эти события, мы подтверждаем свое желание противостоять антисемитизму, расизму и другим формам нетерпимости, которые могут привести к насилию,

- поделилась ONUKA.

В итоге украинская артистка добавила, что сейчас ей трудно представить, как в современном и прогрессивно обществе может случиться такая трагедия. Поэтому она мечтает, чтобы любой человек смог свободно жить несмотря на свое происхождение, гендер, возраст или внешность.

Что интересно, одна из комментаторов записи певицы отметила, что день памяти жертв Холокоста, без сомнения, является важным, однако она не понимает, почему ONUKA не писала подобных слов в памятный день жертв Голодомора, который коснулся непосредственно украинцев. Сейчас артистка ответа в комментариях не дала. Зато другие поклонники поблагодарили ONUKA за то, что она подняла такую тему в отличие от других украинских звезд.



Реакция фанатки на сообщение ONUKA / скриншот из инстаграма ONUKA