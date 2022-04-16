ONUKA з оркестром зіграла на Київському вокзалі: емоційне відео до мурах

Фронтвумен електро-фолк гурту ONUKA влаштувала концерт на залізничному вокзалі в Києві. Разом з оркестром народних інструментів Ната Жижченко зіграла для тих, хто тікає від війни.

У час війни кожен бореться з ворогом на своєму фронті. 37-річна Наталія Жижченко – на музичному. З Національним академічним оркестром народних інструментів вона збирала великі майданчики по всій країні, а днями зіграла в залі очікування Київського залізничного вокзалу.

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ONUKA з оркестром зіграла на Київському вокзалі

У такий спосіб лідерка ONUKA вирішила "підтримати дух людей у ці буремні миті". Місце обрали не випадково, адже вокзал став тимчасовим прихистком для тих, хто залишає свої домівки через війну.

На столичному вокзалі Ната Жижченко зіграла на сопілці, їй акомпанував цілий оркестр. Після виступу зірка зізналася, що через емоції ледь завершила свою партію.

Під час гри я змогла відчути все, що не давала собі осмислити з прелютого 24 лютого. Ледь дограла, і це чутно. Але я в черговий раз зрозуміла, що нас не подолати, і дух наш незламний. І це не патетика. Це практика,

– натхненно підписала Ната Жижченко.

ONUKA з оркестром на залізничному вокзалі в Києві: відео

Судячи з оплесків у кінці відео, підтримка на вокзалі була колосальна. ONUKA та оркестру подякували й у соцмережі: