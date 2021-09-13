Онука британської принцеси Олександри вийшла заміж: фото королівського весілля

У королівській сім'ї Великої Британії відгуляли ще одне весілля! 10 вересня відбулося вінчання онуки принцеси Олександри – Флори Огілві зі шведським фінансистом Тімоті Вестербергом.

Принцеса Олександра – двоюрідна сестра королеви Єлизавети II. Її Величність не була присутня на урочистій церемонії, однак приїхав її син – принц Едвард разом із дружиною графинею Вессекською Софі.

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Весілля Флори Огілві та Тімоті Вестерберга

Пара зареєструвала стосунки у вересні минулого року, але через пандемію коронавірусу не могла повінчатися. Довгоочікувана церемонія нарешті відбулася в церкві Сент-Джеймського палацу.

Для важливого дня 26-річна наречена обрала розкішну сукню від бренду Phillipa Lepley з V-подібним декольте. Зачіску Флори довершили фамільна "Тіара Огілві" та фата, що була розшита мереживом. Також серед прикрас на Огілві були діамантові сережки з перловим камінням, які належать принцесі Олександрі. Весільний образ доповнювали ніжний макіяж і букет з білих квітів, який створила Ізабелла Даві.

Наречений, який раніше був професійним хокеїстом, а зараз – шведський фінансист, одягнув на весілля чорний фрак, сірі штани в смужку, білі жилетку та сорочку. Яскравим акцентом його образу стала лавандова краватка.



Весілля Флори Огілві та Тімоті Вестерберга / Фото Getty Images

Фото весілля Флори Огілві і Тімоті Вестерберга



Весілля Флори Огілві та Тімоті Вестерберга / Фото Getty Images



Принцеса Олександра на весіллі онуки / Фото Getty Images



Принц Едвард з дружиною графинею Вессекською Софі / Фото Getty Images



Весілля Флори Огілві та Тімоті Вестерберга / Фото Getty Images