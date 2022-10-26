"Поводяться не дуже гарно": Оля Цибульська дорікнула українцям за кордоном

Днями Оля Цибульська вперше за час війни виїхала за кордон. Вона розповіла, що українці не надто ввічливо поводяться в Європі, а це треба виправляти.

Українська співачка Оля Цибульська нещодавно побувала в Європі – у Франції та Словаччині, де зустрічалась з діаспорою. Також вона спілкувалась з європейцями, серед яких ходять неприємні чутки.

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Оля Цибульська про українців за кордоном

Щойно спілкувалась з дівчинкою-європейкою, яка працює тут і стикається часто з українцями. Казала, що між людей ходить чутки, що почастішали випадки, що українці поводяться не дуже гарно,

– зізналась Оля Цибульська.

Співачка розповіла, що під час війни дуже важливо справляти гарне враження на людей за кордоном. Так у них формується ставлення до нашого народу.

"Я не буду зараз вдаватися у філософію, виховний процес. Я скажу так, як я колись пояснювала Нестору, бо сама для себе зрозуміла цю істину, живучи в Європі 300 років тому. Щоразу, коли ти зустрічаєшся з іноземцем, – це може бути єдиний випадок, коли ця людина зустрічає українця. І від твоєї поведінки залежить те, що він буде думати про всю націю. Зрозуміли мене?" – дорікнула Оля Цибульська.



Фото з інстаграм-сторіз Цибульської

Як сприймають українців

Бувши в Бельгії Ксенія Мішина не раз стикалась з іноземцями. Акторка розповідала, як вони сприймають українців, які приїжджають до них вимушено.

"А нам тут усім розповідають, що ви всі такі бідні приїхали, а насправді ви не бідні й не нещасні", – казав зірці бельгієць. Він побачив шикарне авто Мішиної та здивувався, що це її машина.

"Таке відчуття у всіх склалося, що ми ось такі приїхали. Звичайно, трагедія в країні, звісно. І ми всі дякуємо, що нам допомагають. Але все одно ми круті, ми крута країна, і у нас стільки крутих штук, що там, у Європі лише мріяти про це", – казала акторка.