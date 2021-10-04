Оля Цибульська відпочиває в Нідерландах: рідкісне фото з чоловіком

Українська співачка Оля Цибульська разом із сином і чоловіком відправилася в Нідерланди. Виконавиця давно чекала на маленьку відпустку, тому зараз сповна насолоджується нею з найріднішими.

Декілька днів тому артистка розповіла, що летить з сином у Нідерланди. Однак тоді не розсекретила, що в подорожі є ще і її чоловік, якого завжди приховує від громадськості.

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Оля Цибульська з рідними у Нідерландах

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 783 тисячі користувачів мережі, зірка оприлюднила декілька атмосферних фото з мандрівки. Судячи з геолокації, знімки артистка зробила в Роттердамі.

На першому кадрі вона міцно обіймала чоловіка, якого сфотографувала ззаду. Також на знімку зображений син знаменитості – Нестор. На обличчях зіркової матусі та її нащадка сяяла усмішка. Вони обоє раді такому проведенню часу.



Оля Цибульська з чоловіком і сином у Нідерландах / Фото з інстаграму співачки

Також Цибульська опублікувала світлини з Нестором, на яких позувала в одному з закладів Роттердаму та на вулицях міста. Видно, що в подорожі Оля надає перевагу комфортному одягу, відпочиває від щоденних зачісок і макіяжів.



Оля Цибульська з сином у Нідерландах / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська з сином у Нідерландах / Фото з інстаграму співачки