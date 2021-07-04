Популярна українська телеведуча та артистка Оля Цибульська продовжує ділитися з аудиторією пікантними світлинами. Вона не соромиться демонструвати інтимні частини тіла, а навпаки, хизується ними та підкреслює свої принади.

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Звабливий образ Олі Цибульської

На нових фото виконавиця позувала на тлі розкішних рожевих квітів та щиро усміхалась. Для зйомки зірка обрала атласну синю сукню довжини максі з об'ємними рукавами та мереживом. Глибоке декольте вдало підкреслило пишні груди співачки, а відвертий виріз до стегон закцентував на струнких ніжках, від яких було важко відірвати погляд.

Не залишилась непоміченою й тендітна талія, яку обтискав пояс. Оля Цибульська поєднала сукню з рожевими туфлями на високих підборах та з гострим носком. Спокусливий аутфіт вдало доповнили сережки-підвіски з камінцями.

Співачка розпустила частину волосся та вклала його пишними хвильками, іншу частину заколовши яскравою шпилькою. Образ завершив розкішний макіяж. Оля Цибульська підкреслила очі стрілками й нафарбувала губи рожевою помадою.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму зірки



Оля Цибульська / Фото з інстаграму зірки