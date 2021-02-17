Оля Цибульська сфотографувалася з собакою у Львові: атмосферні кадри

Популярна українська співачка Оля Полякова напередодні Дня святого Валентина побувала у Львові. Знаменитість влаштувала атмосферну фотосесію з собакою прямо в центрі засніженого міста.

Оля Цибульська опублікувала серію миловидних знімків. Вона позувала на тлі засніженого проспекту у Льовові, зачарувала зимовим образом та неймовірно красивими світлинами з собакою.

Читайте також Секс у громадських місцях, стриптиз та серенади: відверті зізнання Олі Цибульської

Зимовий look Олі Цибульської

Для зйомки артистка обрала вишукане та комфортне вбрання. Оскільки на вулиці було досить холодно, Оля постала перед камерою у широких чорних штанах, теплому червоному светрі з високою горловиною. Поверх Цибульська одягнула коричневе пальто з розкішним хутром. Талію підкреслила за допомогою пояса в тон пальта. Такий look співачка поєднала з зимовими чоботами на низькій підошві.

Серед аксесуарів образ виконавиці доповнювала темно-коричнева шапка та моносережка. Коротке волосся Цибульська вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі зірка зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Також увагу привертає її яскравий манікюр червоного кольору.

Мудрість киці – знайти спільну мову навіть з собакою. Сьогодні Всесвітній день кішок. Приймаю вітання,

– написала в публікації Оля.



Фотосесія Олі Цибульської у Львові / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Фотосесія Олі Цибульської у Львові / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Фотосесія Олі Цибульської у Львові / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Фотосесія Олі Цибульської у Львові / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Фотосесія Олі Цибульської у Львові / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Фотосесія Олі Цибульської у Львові / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Фотосесія Олі Цибульської у Львові / Фото з інстаграму Олі Цибульської