Усі ієрархії рухнули, – Оля Цибульська розповіла, як війна розгромила шоу-бізнес

Хоч усі артисти скаржаться на відсутність роботи і гонорарів, Оля Цибульська вважає, що зараз ідеальний час пробивати дорогу на велику сцену. Це тому, що війна зрівняла всіх артистів і показала, хто є хто без накручених переглядів на ютубі.

Оля Цибульська радить усім молодим артистам брати бика за роги й розпочинати кар'єру. За її словами, "треба напружитися, щоб тебе побачили", але зараз можливо залетіти в інтернеті та втерти носа зіркам з так званого першого ешелону. Усе тому, що перегляди і прослуховування нині прозорі.

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Цибульська про те, як війна розгромила шоу-бізнес

Всі ієрархії, які, умовно, існували, рухнули. Війна розгромила шоу-бізнес. Ти тепер бачиш прозорий ринок, коли дивишся на кількість переглядів кліпу, а там не дев'ять мільйонів, а 235 тисяч. І всі чудово заспівали українською,

– іронічно заявила Оля Цибульська.

Оля Цибульська про шоу-бізнес під час війни: дивіться відео онлайн

Оля Цибульська про заробітки в шоу-бізнесі

Навіть під час війни в Олі Цибульської щільний графік, адже вона регулярно співає в госпіталях та на благодійних заходах, що організовують "порядні фонди, які точно віддають кошти на Збройні Сили або на допомогу переселенцям". Однак уже вісім місяців усі її виступи безкоштовні, тож з грошима, як і у всіх артистів, туго.

Я не буду жалітися, як колеги, що вся робота безкоштовна, тому що так і є, нікого цим не здивуєш. Зараз війна, і комерція відпала, вона змінила форму, її стало набагато менше. Вона більш у рекламних проявах, ніж у виступах. Виступи взагалі всі безкоштовні,

– розповіла Оля Цибульська.