Оля Цибульська розповіла, як після переїзду до Києва ночувала на вокзалі

Вересень і безліч студентів на вулицях Києва нагадали Олі Цибульській, як вона приїхала підкорювати столицю. Першу ніч дівчина провела на вокзалі, а згодом влаштувалась співати й вантажити апаратуру в ресторані.

Після школи Оля Цибульська з містечка Радивилів, що на Рівненщині, вступила до Київської академії естрадного та циркового мистецтв. До столиці вона приїхала з подушкою, простирадлом і "діркою в кишені". На перший час її обіцяли прийняти далекі родичі, однак коли дівчина уже стояла під їхніми дверима, ті не відчинили. Так, майбутня зірка ночувала на вокзалі.

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Далекі родичі, що пообіцяли прихистити на перший час, двері не відчинили. Аромат бомжів, гроші, сховані в спідню білизну й півночі в обіймах таксофону я не забуду ніколи,

– зізналась артистка.

Як Оля Цибульська згадувала раніше, тоді її врятував однокласник Назар, який забрав у двокімнатну квартиру з вісьма сусідами. На стипендію студентка купувала крабові палички, томатний сік і проїзний на метро. На образ артистки ж заробляла ночами.

"Щоб почуватись артисткою треба було трохи ворушитись. Робота всю ніч в ресторані за 200 гривень з кавер-бендом і плюс 50 гривень, якщо допоможу поприбирати й повантажити техніку", – пригадала співачка.

Ностальгічний допис Цибульська доповнила архівним фото. Очевидно, кадр зроблений у київському ресторані, в якому вона співала з кавер-бендом.

Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, можливо, Оля Цибульська так і не засяяла б в українському шоу-бізі, якби не Дзідзьо. Саме він порадив школярці їхати до Києва й здобувати освіту професійної співачки. Якби не його порада, зірка вступила б на психологічний факультет.