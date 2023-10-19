Він був у ТрО, – Оля Цибульська чесно відповіла, чи боїться її чоловік йти служити

Чоловік Олі Цибульської був у теробороні на початку повномасштабного вторгнення. Але наразі він не служить, хоч готовий отримати повістку.

Виконавиця відверто розповіла, що її чоловік Сергій не боїться отримати повістку та піти на фронт служити. Та хвилювання з цього приводу є в неї.

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Я боюсь, тому що він не боїться. Я, звичайно, як мама і дружина, як будь-яка жінка боюсь,

– поділилась Оля Цибульська.

Чоловік Цибульської був у ТрО

Співачка пригадала, що на початку повномасштабного вторгнення її чоловік був у теробороні разом з сусідами. Але подружжя виїхало на Захід України, коли російські танки зайшли в Київ та були вже зовсім недалеко від їхнього дому.

Оля Цибульська додала, що вже говорила з чоловіком на тему війни. Якщо повістка прийде, він не буде ховатися, адже треба приймати реалії.

"Він знає, що це може бути, ми говорили на цю тему. Він казав: так, якщо вона прийде, звичайно, ми тут. Багато хто придумав, як виїхати, втекти, сховатись. Ніхто не ховається. Він тут, працює, його видно і чути. Він каже: це наше ось таке життя, реальність, будемо приймати реальність таку, яку вона є", – зауважила співачка.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн