Оля Цибульська приголомшила зухвалим образом на Atlas Weekend 2021: фото

Українська співачка Оля Цибульська виступила на Atlas Weekend 2021. Для концерту перед тисячами гостей фестивалю артистка обрала зухвале та спокусливе вбрання, яке підкреслило її розкішну фігуру.

Оля Цибульська приєдналася до числа українських артистів, які виступили у перші дні довгоочікуваного фестивалю Atlas Weekend 2021. Увагу шанувальників привернув не лише перформанс виконавиці, а і її аутфіт.

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Сценічний look Олі Цибульської

Для виступу на масштабній сцені зірка обрала зухвале вбрання. Вона постала перед глядачами фестивалю у білій мінісукні, яка підкреслила бюст та довгі ноги знаменитості. На талії вона зав'язала синьо-білу смугасту сорочку. Поверх сукні на тонких бретелях одягнула коротку лаковану куртку синього кольору.

Такий look зірка поєднала з довгими чорними лакованими чоботами на високих підборах. Коротке волосся Оля вклала в локони й прикрасила зачіску ромашкою. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках.

Родзинкою сценічного образу Цибульської стали трендові сонцезахисні окуляри. Аутфіт головної "киці" країни був надзвичайно звабливим і стильним.



Оля Цибульська на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Оля Цибульська на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Олі Цибульської