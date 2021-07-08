Оля Цибульська приєдналася до числа українських артистів, які виступили у перші дні довгоочікуваного фестивалю Atlas Weekend 2021. Увагу шанувальників привернув не лише перформанс виконавиці, а і її аутфіт.

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Сценічний look Олі Цибульської

Для виступу на масштабній сцені зірка обрала зухвале вбрання. Вона постала перед глядачами фестивалю у білій мінісукні, яка підкреслила бюст та довгі ноги знаменитості. На талії вона зав'язала синьо-білу смугасту сорочку. Поверх сукні на тонких бретелях одягнула коротку лаковану куртку синього кольору.

Такий look зірка поєднала з довгими чорними лакованими чоботами на високих підборах. Коротке волосся Оля вклала в локони й прикрасила зачіску ромашкою. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках.

Родзинкою сценічного образу Цибульської стали трендові сонцезахисні окуляри. Аутфіт головної "киці" країни був надзвичайно звабливим і стильним.



Оля Цибульська на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Оля Цибульська на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Олі Цибульської