Оля Цибульська показала пристрасні поцілунки з чоловіком: рідкісні фото пари

Співачка Оля Цибульська оприлюднила в мережі рідкісні фото з коханим. Вона зробила декілька селфі, коли чоловік цілував її.

Виконавиця не показує обличчя коханого, оскільки тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Однак інколи тішить шанувальників ексклюзивними кадрами.

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Фото Олі Цибульської з чоловіком

Артистка оприлюднила чорно-білі кадри в інстаграмі. На них видно, як вона з коханим ніжиться в ліжку. Оля була без макіяжу та зачіски, в домашньому одязі. А чоловік пристрасно цілував її в шию.

Такий вихідний сподобався обом, адже зранку можна було просто поніжитися, а не поспішати на роботу. Однак Цибульська вже неодноразово наголошувала, що, як мудра жінка, берегтиме сімейне щастя і нікому не дозволить порушити це. Тому обранець співачки досі залишається загадкою для її шанувальників.



Оля Цибульська з чоловіком / Скриншот інстаграм-сторіз співачки



Оля Цибульська з чоловіком / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

У вихідні зірка вирішила не лише поділитися такими кадрами, а й поспілкуватися з підписниками. Зокрема, вона розповіла, що син Нестор сказав, що хоче братика, однак для цього мамі потрібен інший чоловік: "Коли я запитала: "Чому?", то Нестор сказав: "Бо вдома є тільки мій тато".