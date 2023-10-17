Дуже хочу поїхати на Євробачення, – Оля Полякова здивувала заявою про пісенний конкурс

Наприкінці серпня стартував український Національний відбір на Євробачення – 2024. Тож співаки, які бажають представляти Україну на сцені у Швеції, вже можуть подавати свої заявки на участь в конкурсі.

Несподівано про це заговорила Оля Полякова. Артистка заявила, що хотіла б виступити на сцені Євробачення.

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Оля Полякова заговорила про участь у Євробаченні

Виконавиця зазначила, що хоче взяти участь у Євробаченні. За словами Полякової, в неї вже навіть є пісня для конкурсу.

Я дуже хочу поїхати на Євробачення, як будь-який артист, якому є що там сказати. Мені є що там сказати. У мене є реально крута пісня. Це єврохіт, написаний найкращим шведським автором, який писав дуже багато для Євробачення,

– поділилася артистка.

Інтерв'ю з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн

Чи може Оля Полякова брати участь в Євробаченні

Згідно з правилами, співачка не може представляти Україну на пісенному конкурсі, оскільки їздила до Росії після березня 2014 року. Полякова вважає це несправедливим, оскільки раніше підтримувала Україну і продовжує це робити сьогодні.

"Я не їздила до Москви, я там не працювала, з кінця 2014 – початку 2015 року я більше ніколи не була в Росії. Навіть до мами з приватним візитом я туди не їздила. Я завжди підтримувала Україну, я завжди говорила, що Крим український, я визнавала війну від 2014 року, я завжди була з Україною", – наголосила виконавиця.