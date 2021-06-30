Осадчу, Астаф'єву, Бадоєва: Оля Полякова запросила зірок на день народження чоловіка – відео

У вівторок, 29 червня, чоловік Олі Полякової Вадим відсвяткував день народження. Для коханого співачка влаштувала вечірку в кубинському стилі. На свято вона запросила своїх зіркових друзів – Катю Осадчу, Дашу Астаф'єву, Алана Бадоєва та інших.

Чоловік Олі Полякової не є публічною особистістю. Вадим не спілкується з журналістами й не з'являється на фото в соцмережах знаменитої дружини. Проте, судячи з зіркового бомонду на його дні народженні, він знайомий з багатьма представниками українського шоу-бізу.

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Так, сюрприз коханому Полякова організувала на задньому дворі заміського будинку. Лаундж-зону з баром і діджеєм вона облаштувала на березі Дніпра. На вечірку гості прибували на білосніжному катері, за штурвалом якого був чоловік співачки.

"Тільки Оля може напрягти іменинника їхати по мене", – з гумором підкреслила Катя Осадча. Артистка ж пожартувала, що Вадим захотів "зануритися у світське життя".

Крім вагітної телеведучої, на захід запросили модель Дашу Астаф'єву, фотографиню Соню Плакидюк, які з'явились в образах кубинських красунь. На гучному святкуванні був присутній знаменитий кліпмейкер Алан Бадоєв, який з яким часто працює Оля Полякова.

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Нагадаємо, день народження королеви ночі святкували з не меншим шиком. Спочатку Оля Полякова відзначила 37-річчя на Мальдівах. З чоловіком і доньками вона вечеряла лобстерами й насолоджувалась заходом сонця на пляжі.

Після повернення в Україну артистці влаштували вечірку-сюрприз. Вона мала б виступати на корпоративі, а натомість потрапила на свято на свою честь. Гостями вечірки були Андре Тан, Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва, Катерина Кухар та інші.