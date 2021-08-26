Оля Полякова відреагувала на критику її виступів до Дня Незалежності: емоційне відео

Українська співачка Оля Полякова мала 3 виступи з нагоди Дня Незалежності. Чимало користувачів мережі розкритикували артистку за її виконання пісень. Зірка різко відповіла на закиди хейтерів.

До святкування Дня Незалежності України виконавиця Оля Полякова взяла участь у кількох масштабних концертах. Виступи знаменитості неоднозначно сприйняли в мережі. Тому співачка вирішила відповісти на критику в її бік.

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Реакція Олі Полякової на критику

Першим співачка згадала гранд-концерт "З днем народження, Україно!". На ньому вона виконала попурі з найбільш популярних пісень: "Королева ночі", "Лед тронулся", "Бывший", "Эй, секундочку!", "Шлепки".

Користувачі відреагували на виступ Олі Полякової зі словами про те, що репертуар артистки став одноманітним:

"Олю, все прекрасно! Але пора змінювати репертуар! Наповнюйте публіку інтелектом, розвитком, сенсом";

"Нічого нового, той самий репертуар, та сама постановка і вбрання відповідне".

Зірка зазначила, що прислухається до думок шанувальників, а тому на концерті після нагородження премією "Національна легенда України" виконала пісню "Віват, Король!" для Олега Блохіна. Та цього разу її порівняли з Тамарою Гвердцителі, яка першою співала цю композицію.

А нічого, що я співала на октаву вище, ніж всі високі ноти Тамари? Наступний залізний аргумент: "Чому мовою агресора? Коли буде хоч одна українська пісня?" Я завжди слухаю вас, тому на НСК "Олімпійський" я співала "Білу птаху". Ну то що? І тут знайшлися незадоволені!

– наголосила Оля Полякова.

На концерті на НСК "Олімпійський" у Києві Оля Полякова виконувала легендарну "Білу птаху". Але знову стикнулась з бурхливою реакцією хейтерів:

"Матвієнко краще співала, більш ніжно і спокійно";

"А нащо було так кричати? Це ж романтична пісня, а не гоцалки";

"Це не ваша пісня";

"Гарно, але краще нехай її співає Повалій";

"Дуже люблю Олю, але ця пісня ніяк не співається криком. Нема душі та, як пишуть, мелодійності".

Однак Оля Полякова й тут знайшла відповідь для хейтерів.

Ну, по-перше, я не Матвієнко, і не Повалій. І свій біль я переживаю по-іншому – з горла, криком. Незадоволених завжди буде багато, щоб вам не давали!

– висловилась знаменитість.

Оля Полякова додала, що отримала багато позитивних коментарів, за що подякувала своїм прихильникам.

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Реакція мережі

Прихильники Олі Полякової підтримали її під емоційним відео.