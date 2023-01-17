Оля Полякова святкує 44: яким особистим фото поділилась Єфросиніна у день народження подруги

Українська співачка Оля Полякова 17 січня відзначає свій 44-й день народження. У такі похмурі і трагічні для України дні зірка підбила підсумки свого останнього року.

За словами іменинниці, останній рік змінив її: розчавив, приголомшив бідами, розбив, вигнав з дому, забрав плани й здобуття, відсіяв безліч людей з її життя, забрав віру. Але разом з тим "приголомшив людяністю, відданістю, хоробрістю, незламністю, співчуттям". Також він познайомив її з новими прекрасними людьми, зробив сильнішою, глибшою, та дорослішою.

Цікаво Повторила за Нікітюк: Злата Огнєвіч відсвяткувала день народження в Карпатах – фото



Оля Полякова святкує 44-й день народження / Фото з інстаграму співачки

Тому у свій день народження артистка попросила зробити їй символічний подарунок – задонатити у благодійний проєкт "Дитинство без війни", який займається захистом та евакуацією дітей-сиріт із зони бойових дій та окупованих територій. Полякова є зірковим амбасадором цієї організації, тому свій внесок ви можете зробити тут.

Як Полякову привітала Маша Єфросиніна

Особливим привітанням в інстаграмі також поділилась телеведуча і зіркова подруга іменинниці – Маша Єфросиніна. Вона опублікувала фото з власного архіву, де втомлена та не менш ефектна співачка сиділа після довгих зйомок у кріслі, накрита пледом. Знаменитості разом ведуть спільне шоу в ютубі "Дорослі Дівчата", ексклюзиви з якого часто стають вірусними у мережі.

Мала! Ну сильно багато несеться мережею твоїх красивезних фото сьогодні. Адже в тебе день народження, і всі знають, як завжди ти хочеш виглядати на всі сто! Мало того, тобі це круто вдається! Але для мене ти рідна та найкрасивіша на цьому фото – ти сиділа після двох днів наших зйомок на вулиці, закрутившись у всі ковдри світу, змерзла та втомлена, у своїх роздумах, що робити далі… Я зловила цей момент, а ти просто підняла не мене свої красиві очі і навіть не буркнула, щоб я тебе таку не знімала,

– поділилась Маша.



Оля Полякова в інстаграмі Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму ведучої

"Пам'ятаю, я подумала: "Ну, ніхто ж не знає її такою". І я не знала. І навіть до великого вторгнення, коли ми вже успішно запустили "Дорослих Дівчат", ти все одно не була мені такою рідною, якою стала за ці місяці. Хочу, щоб всі сьогодні знали, що ти дуже добра й чуйна. Що твоїй чесності можуть повчитися всі, хто себе за таких лише видає, адже це велика сміливість – вміти в обличчя говорити, що думаєш. Я особисто вчуся в тебе легше реагувати на образи від інших, вмінню легко пробачати. Та головне, чому ти вчиш мене всю велику війну – вміти насолодитись моментом щастя, навіть якщо він короткий", – щиро додала Єфросиніна і в підсумку побажала їй великого щастя.

На проникливий допис-привітання вже відреагувала 44-річна Оля Полякова, лаконічно написавши у коментарі: "О, моя рідна! Дякую!!!". До привітань також приєднались Леся Нікітюк, Володимир Ярославський, Анна Буткевич, Оля Цибульська, Юрій Горбунов, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Лілія Подкопаєва, Катерина Бужинська, Лілія Ребрик та інші українці.