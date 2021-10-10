Оля Полякова розповіла, як мала інтимний зв'язок з другом

Відома українська співачка Оля Полякова поділилась відвертим зізнанням. Вона розповіла, як одного разу переспала зі своїм другом. Після цього їхня дружба закінчилась.

У новому проєкті Маші Єфросиніної та Олі Полякової "Взрослые девочки" зірки поділилися думками про дружбу з чоловіками. Оля Полякова розповіла, як товариські стосунки з другом завершилися несподіваним фіналом.

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Оля Полякова про інтим з другом

Співачка мала інтимну близькість з другом. Після цього вони перестали спілкуватися. Зірка пояснила, чому так сталося.

Я була п'яна і після цього дружба закінчилася. Знаєш, чому? Тому що жінки не вміють розмежовувати ось ці історії. Ми з чоловіками, з якими спимо, одразу бачимо спільне майбутнє, відразу починаються ревнощі. Але для чоловіка це не те означає, що для тебе,

– вважає Оля Полякова.

Маша Єфросиніна також зізналась, що мала секс з другом. Тому вона не вірить у дружбу між чоловіками та жінками.

"Я вважала його своїм близьким, прекрасним, чудовим другом. Секс стався тоді, коли я була розслаблена, довірлива та відкрита. Я все йому розповідала про все і про всіх. Я навіть не дуже була і п'яна", – пригадала вона.

Шоу "Взрослые девочки" з Машею Єфросиніною та Олею Поляковою: дивіться відео онлайн



Оля Полякова натомість переконана, що дружба між жінками та чоловіками існує. Але для цього потрібно позбутися будь-якого романтичного чи сексуального підтексту.

"Коли вас з людиною пов'язують не хімічні процеси, не симпатія, а щось інше. Наприклад, бізнес, дружба сім'ями й так далі", – підкреслила виконавиця.