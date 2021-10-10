Оля Полякова рассказала, как имела интимную связь с другом

Известная украинская певица Оля Полякова поделилась откровенным признанием. Она рассказала, как однажды переспала со своим другом. После этого их дружба закончилась.

В новом проекте Маши Ефросининой и Оли Поляковой "Взрослые девочки" звезды поделились мыслями о дружбе с мужчинами. Оля Полякова рассказала, как товарищеские отношения с другом завершились неожиданным финалом.

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Оля Полякова об интиме с другом

У певицы была интимная близость с другом. После этого они перестали общаться. Звезда объяснила, почему так произошло.

Я была пьяна, и после этого дружба закончилась. Знаешь, почему? Потому что женщины не умеют разграничивать вот эти истории. Мы с мужчинами, с которыми спим, сразу видим общее будущее, сразу начинается ревность. Но для мужчины это не то значит, что для тебя,

– считает Оля Полякова.

Маша Ефросинина также призналась, что имела секс с другом. Поэтому она не верит в дружбу между мужчинами и женщинами.

"Я считала его своим близким, прекрасным, замечательным другом. Секс произошел тогда, когда я была расслаблена, доверчива и открыта. Я все ему рассказывала обо всем и обо всех. Я даже не очень была и пьяна", – вспомнила она.

Шоу "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой и Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

Оля Полякова зато убеждена, что дружба между женщинами и мужчинами существует. Но для этого нужно избавиться от любого романтического или сексуального подтекста.

"Когда вас с человеком связывают не химические процессы, не симпатия, а что-то другое. Например, бизнес, дружба семьями и так далее", – подчеркнула исполнительница.