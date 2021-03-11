Мені пощастило, – Оля Полякова розповіла про стосунки з чоловіком та виховання доньок

Популярна українська співачка Оля Полякова дала нове відверте інтерв'ю. Вона розповіла про вдалі стосунки з чоловіком і виховання доньок. Співачка зізналась, що намагається підтримувати дітей у тому, що їм подобається.

Відома українська артистка Оля Полякова дала рідкісне відверте інтерв'ю. Вона розповіла про стосунки з чоловіком та ранній шлюб, а також виховання доньок.

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Оля Полякова розповіла про чоловіка

Співачка зізналась, що з коханим їй дуже пощастило.

Мені з чоловіком пощастило. Він у всьому мене підтримує, він завжди на моїй стороні. Це для мене дуже цінно, це везіння, моя перемога,

– зізналась Оля Полякова.

Вона додала, що ніколи не мала ілюзій щодо життя й не була наївною. Тому впевнено вибудовувала свій шлях. "Я завжди була приземлена, не витала в хмарах. Я коли познайомилася зі своїм чоловіком, відразу зрозуміла, що саме це мені треба для життя. Я це відразу усвідомила, і не помилилася", – розповіла зірка.

Оля Полякова досить швидко вийшла заміж – у 20 років. Однак співачка додала, що практично не пам'ятає період життя з 20 до 30 років, і вважає його несвідомим. Вже після 30 років, на думку Полякової, вона ніби отямилась.

Я сказала: "Гей, ти візьмеш своє життя в свої руки. Ти почнеш за себе відповідати чи далі будеш плисти за течією?". У мене весь час були сумніви,

– поділилась артистка.

Оля Полякова про виховання дітей

Знаменитість зізналась, що завжди підтримує своїх доньок – Марію та Алісу. Водночас вона часто критикує їх, як колись робила мама Полякової. Однак зауважила, що для прогресу дитині треба давати як можливість, так і зауваження.

Також Оля Полякова розповіла, що раніше вона страждала від почуття провини перед дітьми, оскільки її графік є дуже напружений.

"Я тепер взагалі не відчуваю почуття провини. Я вважаю, що це руйнівна історія... Давши пару інтерв'ю, де я себе критикую і картаю, я сказала: "Стоп! Що потрібно дітям? Їм потрібна здорова, реалізована, не засмикана побутом і невдачами мама, яка займається улюбленою справою, горить. Щоб на неї дивитися і намагатися бути такою самою", – розповіла зірка.

Все що їм потрібно, у моїх дітей є. Вони живуть зі мною, ми проводимо всі мої відпустки, вихідні, які у мене виходить, бачу їх іноді вранці, іноді ввечері, цікавлюся їх життям,

– наголосила Оля Полякова.

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