"Без камер і пафосу": Полякова виступила у шпиталі Києва та розплакалася перед пораненими

Два тижні тому Оля Полякова повернулася в Україну й активно виступає для військових. 13 липня вона дала концерт у київському шпиталі та навідала поранених бійців. Дружина одного з них зізналася, що співачка була без пафосу й навіть просльозилася.

Якщо до липня Оля Полякова давала концерти за кордоном, частину коштів з яких переказувала на допомогу ЗСУ, то тепер співає безпосередньо для тих, хто воює за нашу свободу. Днями вона виступила для лікарів одного з військових госпіталів Києва, а до важкопоранених бійців зайшла особисто й, за словами продюсера Михайла Ясинського, довела, що "справжня народна".

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Як Оля Полякова виступала у військовому шпиталі в Києві

Вона дарувала лікарям, персоналу, бійцям, що йдуть на поправку, свій талант, підіймала настрій людям, отримувала овації, а вже через пів години потрапила до поранених, які не змогли бути на концерті. Вона прийшла підтримати їх, а вийшла звідти вся в сльозах, її просто трусило. Звісно, ніяких фото і подробиць,

– зізнався Михайло Ясинський.

"Дякуємо героям, військовим лікарям за те, що рятують життя наших захисників. Бережіть себе та своїх близьких! З нами Бог! Все буде Україна", – додав від себе продюсер.

Що про візит Полякової каже дружина одного з поранених бійців

Харків'янка Ольга Каленіченко, чоловік якої лікується у київському військовому госпіталі, поділилася враженнями від візиту Полякової. Вона зізналася, що це ціле медичне містечко, де кожне відділення – дво-, три- та навіть п'ятиповерхова будівля. Для того, щоб обійти його повністю, треба не одна година, але співачка нібито зайшла в кожну палату з пораненими бійцями.

Кажуть, що Оля зайшла до кожної палати. Вона була без камер та супроводу. Сама з якимсь другом. Просто одягнена, зі злегка мокрим волоссям, бо йде дощ. Ніякої свити, ніякого пафосу та заздалегідь підготовленого коридору для зірки. Жодної заготовленої промови чи порожніх напуттів. Вона просто заїхала до шпиталю, щоб кожному з бійців особисто сказати "дякую",

– розповіла Ольга Каленіченко у фейсбуці.

Ба більше, за її словами, в одній з палат Полякова просльозилася, а від її чоловіка прийняла браслет: "Щоб поділитися вдячністю за таку щирість, чоловік зняв з себе браслет і віддав їй. А вона його одразу одягла".

Оля Полякова фотографується з бійцями в одному зі шпиталів Києва / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського