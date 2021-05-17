Оля Полякова приголомшила яскравим образом у вінку посеред кульбаб: фото

17 травня 2021 , 16:02
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Джерело:

інстаграм Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова приголомшила неймовірно колоритною фотосесією. Артистка позувала у яскравому вбранні посеред поля з вінком з кульбаб на голові.

Оля Полякова – яскрава особистість, яка завжди вражала неординарними образами та концертним вбранням. Також співачка неодноразово показувала свою ніжність та жіночність. 

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Продемонструвала це й під час однієї з весняних фотосесій, яку організувала на свіжому повітрі.

Весняний look Олі Полякової

Виконавиця позувала посеред поля, на якому рясно розцвіли кульбаби. Для атмосферної зйомки вона обрала яскравий спортивний костюм жовтого кольору з блакитним написом на oversize худі.  

Біляве волосся красуня розпустила та вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. Свій образ Полякова доповнила красивим вінком з кульбаб. На обличчі зробила ледь помітний макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

"Я люблю весну!", – написала зірка під фото. 


Весняна фотосесія Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової


Весняна фотосесія Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової

Підписники народної улюблениці не залишають допис без уваги й активно коментують його. 

  • "Які красиві фото!"
  • "Вам дуже пасує жовтий колір!"
  • "Класний образ, Олю! Вам пасує!"
  • "Яка гарна квіточка!"
  • "Чудесно! Дуже красиво та свіжо!"
Автор: Христина Кобак