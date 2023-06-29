Кажете, на нас не дивляться, – Оля Полякова потролила Бейонсе, яка "скопіювала" елементи її шоу

Співачка Оля Полякова відвідала концерт Бейонсе, що вчора прогримів у Варшаві. У шоу артистки зірка помітила уривки, що нагадали їй власні концертні шоу.

У Варшаві прогримів масштабний концерт американської співачки Бейонсе. На виступ мали змогу потрапити й українські зірки – серед них Оля Полякова.

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Оля Полякова порівняла шоу Бейонсе зі своїм

На своїй сторінці співачка поділилася кадрами з концерту знаменитості. Бейонсе вразила глядачів масштабним 3-годинним шоу та цікавими елементами.

Серед них Оля Полякова помітила ефектний виступ на кришталевому коні, а також політ на сцені у плащі. Співачка пожартувала, що Бейонсе "скопіювала" ці елементи з її шоу "Королева ночі". Полякова на своїх концертах також "літала" та співала на коні.

Боже, це ж мій кінь. А я думаю, куди він з гаража зник. І в плащі я літала в "Королеві ночі" А кажете, вони на нас не дивляться. Підглядають,

– написала Оля Полякова.

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Бейонсе "скопіювала" шоу Полякової / Колаж Showbiz24

Українська зірка зізналась, що шоу їй дуже сподобалось. Вона згадала про те, що через вторгнення артисти в Україні не мають змоги робити такі концерти, але ми "прорвемося".

"Бейонсе, звичайно, машина, як завжди. Шоу масштабне, дуже круте шоу, круті костюми. Мені здається, що вона більш розслаблено працює, ніж колись. Вона співає і танцює 3 години. Крута артистка і шоу. Все це можна робити у нас, тільки б закінчилась війна і з'явилися гроші", – поділилась Полякова.

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