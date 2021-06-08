Оля Полякова показала спортивний образ в лосинах і кепці: фото

Українська співачка Оля Полякова поділилася новим фото, яке зробила під час ранкового тренування. Вона не часто тішить шанувальників публікаціями, тому світлина одразу викликала цікавість в прихильників.

Оля Полякова є однією з найпопулярніших артисток вітчизняного шоу-бізнесу. На її концерти чекають тисячі прихильників у різних куточках України. На карантині Оля почала активно вести сторінку в інстаграмі, тому й там до неї зараз прикута особлива увага публіки.

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Спортивний look Олі Полякової

Навіть для ранкової пробіжки знаменитість обрала розкішне вбрання. Вона вміє підкреслити принади спокусливої фігури будь-яким одягом. Для заняття спортом у теплий літній ранок Оля одягнула чорні лосини та білу футболку з принтом спереду та ззаду. Ймовірно, поєднала такий look зі стильними кросівками.

Серед аксесуарів Полякова довершила образ чорною кепкою. Варто зазначити, що кепки дуже актуальні в цьому сезоні та ними можна доповнити будь-який образ.

Довге волосся красуня-білявка вклала рівно та забрала у високий хвіст. На обличчі Оля зробила бездоганний макіяж: вирівняла тон, на повіки нанесла чорні стрілки, а губи нафарбувала нюдовим блиском.



Оля Полякова на ранковому тренуванні / Фото з інстаграму Олі Полякової

У коментарях прихильники залишають на адресу виконавиці багато приємних слів. Дописи, де зірка ділиться моментами з повсякденного життя, неабияк зацікавлюють її підписників.