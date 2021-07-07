Оля Полякова зізналася, що обожнює поєднувати роботу та відпочинок. У відпустці вона робить все саме так. Зірка також не втрачає нагоди поділитися спокусливими фотографіями.

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Пляжний look Олі Полякової

Для фотосесії на пляжі українська артистка обрала відверте вбрання. Вона позувала у короткій білій сукні з принтом у дрібний чорний горошок. Сукня пошита з легкої тканини, тому чудово підійшла для спекотної погоди. Також вона гарно майоріла на вітрі й підкреслила довгі стрункі ноги та витончену фігуру Полякової.

Довге біляве волосся Оля розпустила та забрала на один бік. На обличчі зробила ледь помітний макіяж, яким лише підкреслила природну красу. Довершила образ стильними сонцезахисними окулярами.

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