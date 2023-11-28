Поставили крапельницю, – Маші Поляковій стало погано під час відпочинку в Африці

Співачка Оля Полякова та її старша донька Марія зараз відпочивають на Занзібарі. Однак під час подорожі артистка зіткнулася з низкою проблем зі здоров'ям.

Спершу захворіла сама виконавиця. Водночас тепер погіршився стан здоров'я її дочки Маші.

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Маші Поляковій стало погано на Занзібарі

Донька популярної співачки сходила на обстеження до місцевих лікарів, потім їй поставили крапельницю. У дівчини, за словами Полякової, пішов з жовчного маленький камінчик. Причиною, як розповіла артистка, була їжа, яку Маша вживала під час життя у Британії.



Маші Поляковій стало погано / Скриншот з інстаграм-сторіс

Я втомилася вже від такого відпочинку,

– сказала Оля Полякова.



Маші Поляковій поставили крапельницю / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас після медичних процедур Олі та Маші все ж вдалося відпочити. Вони показали, як разом засмагали на пляжі.



Маші Поляковій стало легше / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олі Поляковій теж було погано

Під час відпустки відома співачка пережила неприємний напад сильного головного болю. Описуючи свій стан, артистка порівняла біль з мігренню, підкресливши, що ніколи раніше не стикалася з такою недугою.

До того ж Оля Полякова зауважила, що навіть не могла відкрити очі. Однак після приймання ліків стан співачки покращився.

Знаменитість підозрює, що її проблеми зі здоров'ям могли бути спровоковані перепадами тиску або погодними умовами.