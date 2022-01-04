Не від Тоні: Ольга Сумська розповіла, як дізналась про роман доньки з російським актором

Старша донька Ольги Сумської Антоніна живе й розвиває кар'єру в Росії. Там вона закрутила роман з актором Володимиром Ягличем. Як з'ясувалось, дівчина не зізналась мамі про нові стосунки, вона довідалась про них з преси.

У студентські роки донька Ольги Сумської та Євгена Паперного відправилась підкорювати Москву. У Росії Антоніна побудувала успішну кар'єру та сім'ю з Володимиром Ягличем. Зараз у пари двоє дітей – донька Єва та син Данило. Однак на початку роману їхні стосунки були таємницею для сімейства дівчини.

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Як Ольга Сумська дізналась про роман доньки з російським актором

Ольга Сумська стверджує, що попри відстань у них зі старшою донькою близькі стосунки. Однак Антоніна нібито дуже самостійна й рідко питає поради.

"Тоня прислуховується, але бувають періоди, коли нас ніхто не питає. І я так теж чинила. Коли я виходила заміж – і перший, і другий раз, я не питала дозволу, благословення у батьків", – розповіла акторка.

Ба більше, шість років тому Антоніна не розказала матері про роман з майбутнім батьком своїх дітей. Сумська довідалася про це з російської преси.

Я дізналася про стосунки Антоніни з преси. Це абсолютно нормально. Вона актриса, для мене це прийнятно,

– заявила Ольга Сумська.

У відповідь на цей коментар Антоніна пригрозила матері пальцем. Ймовірно тому, що вони з Володимиром рідко виносять особисте життя на публіку й не хочуть, щоб деталі їхніх стосунків спливали у ЗМІ.

Антоніна Паперна з коханим Володимиром Ягличем / Фото з інстаграму акторки

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Варто зауважити, що Ольга Сумська дуже підтримує старшу доньку й навіть відбивається від її хейтерів. Так, акторка відповідала на критику щодо переїзду Антоніни в Росію. Вона пояснювала, що в Москву дівчина поїхала 10 років тому через вступ до Щукінського училища, а після навчання залишилась жити там.