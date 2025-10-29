Ольга Сумська прокоментувала відносини з сестрою в інтерв'ю OBOZ.UA. Артистка зізналась, що сестри так і не відновили спілкування, передає 24 Канал.

Проте Ольга підкреслила, що вона завжди відкрита до спілкування та готова до того, щоб відновити зв'язок з сестрою.

Я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємося? Не знаю… Людина просто не пише, не телефонує. Не вітається під час зустрічі – і так уже давно. Знаєте, це боляче. Цей біль заглибився, укорінився, зміцнився у своєму негативі. І, на жаль, до цього вже трохи звиклося,

– зізналась акторка.

Ольга Сумська додала, що попри відсутність спілкування Наталія залишається для неї найріднішою людиною. Зірка називає її своєю "другою мамою" та "хрещеною мамою в кіно", адже саме завдяки їй Ольга отримала першу роль у фільмі.

"Все роками складалося добре, а потім щось зруйнувалося. Так уже склалося життя. Інколи доля розводить навіть найближчих людей, і не завжди можна знайти точну причину. Але я не тримаю образи…", – зазначила Ольга Сумська.

Що відомо про конфлікт зіркових сестер?