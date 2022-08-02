Було стільки планів, – Сумська зізналася, про що домовилася з Писанкою за три тижні до її смерті

Легендарна Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року від агресивної форми раку. Навіть зіркова подруга Ольга Сумська не знала про її важку хворобу. Вони листувалися за три тижні до трагедії та будували плани на майбутнє.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу народна артистка Ольга Сумська поділилася спогадами про подругу Руслану Писанку, раптова смерть якої шокувала всю країну. Вона зізналася, що чекала на повернення подруги з Німеччини, щоб втілити давню мрію.

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Про що Писанка домовилася з Сумською перед смертю

Я отримала від Руслани нещодавно, тижні три тому, смс-ку, що все буде добре… Русланочка написала мені, що як тільки вона повернеться, ми обов'язково маємо почитати нову п'єсу і зробити її на наш дует. Ми давно вже мріяли зіграти вдвох,

– зізналася Ольга Сумська.

"Було стільки планів, і так усе зненацька обірвалося. Господи, світла їй пам'ять. Наша прекрасна, неповторна Руслана Ігорівна", – емоційно додала акторка.

Ольга Сумська з Русланою Писанкою / Фото з інстаграму акторки

Тут варто нагадати, що за кілька днів після смерті Руслани Писанки Ольга Сумська показала останнє повідомлення від неї. Акторка й словом не обмовилася про рак, а написала лише про операцію на нозі, яку травмувала у лютому під час вистави в Будинку офіцерів у Києві.

"Олю, мрію і в житті, і на сцені носитися з колишньою спритністю. Прагну до цього", – казала Писанка Сумській.

Прощання з Русланою Писанкою було заплановане на 10:00 2 серпня 2022 року в місті Кайзерслаутерн у Німеччині. Про похорон у Києві чоловік акторки Ігор Ісаков обіцяв повідомити згодом.