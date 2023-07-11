"Така розкішна": 56-річна Ольга Сумська захопила своїми фото без макіяжу

Українська акторка Ольга Сумська продемонструвала свою природню красу без косметики. Шанувальники відзначили, що зірка у свої 56 років виглядає дуже красивою та розкішною.

Акторка показала в Інстаграмі фото, як виглядає зранку. Фани були захоплені її природною красою без макіяжу.

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Сумська поділилася селфі без фільтрів та косметики. Акторка позувала біля вікна у білій футболці та з розпущеним волоссям.



Ольга Сумська показала селфі без макіяжу / Фото з її інстаграму

"Новий день…Лишається надія…І віра…Що все буде добре! Вчора знову були у Харкові…Всі ці емоції в моїй душі…Тримаємося", – підписала ранкове фото акторка.

Згодом зірка також показала фото з автобусу. Вона разом з іншими акторами приїхала до Харкова давати виставу.



Ольга Сумська без макіяжу / Фото з її інстаграму

У свої 56 років Сумська має чудовий зовнішній вигляд. Шанувальники теж не могли не помітити цього, тож висловили своє захоплення зіркою у коментарях:

"Ви справжня",

"Дуже гарна, навіть без макіяжу, як завжди".

"Ви неймовірна красуня".

"Наша мила красуня! Сильна українська жінка".

"Ви чарівна",

"Жива краса – завжди найкраща".

"Така крута! Така розкішна! Така рідна".

"Трішки втомлена, але така гарна".

"Ви така розкішна".

До речі, з віком Сумська майже не змінилася. Раніше акторка поділилася архівною світлиною зі своїм чоловіком, на яких показала, якими вони були на початку стосунків – у 1991 році.



Ольга Сумська з чоловіком 22 роки тому / Фото з її інстаграм-сторіс

Водночас у коментарях акторки відзначилися і хейтери. Вони знову пригадали Сумській, що її донька живе в Росії: "Надія, віра і дочка в Росії, яка мовчить про війну в Україні", – пишуть підписники.

До слова, 8 липня Ольга Сумська показала фото з Валерієм Залужним. Вона опублікувала світлину в соцмережі, щоб привітати Головнокомандувача ЗСУ з днем народження. "Многая літа, Валерію Федоровичу, наш залізний генерале. Божого захисту! Обіймаємо всім серцем! Разом до перемоги!", – написала вона.