Ольга Сумська показала архівне фото: як виглядала зірка у студентські роки

Українська акторка Ольга Сумська поділилась з шанувальниками архівним кадром. Вона опублікувала фото з часів свого студентства.

Відома українська акторка Ольга Сумська оприлюднила нове фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала рідкісний архівний кадр.

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Архівне фото Ольги Сумської

Артистка розповіла, що світлину зробив фотограф ще 36 років тому. Тоді Ольга Сумська була студенткою інституту театрального мистецтва.

Фотограф підловив зірку, коли вона загадала бажання після кінопроби. Тому на знімку дівчина позує із заплющеними очима.

"Це я стою замріяна, 19-річна студентка театрального на студії Довженка… Фотограф підловив гарний момент… Вийшла після кінопроби й загадую бажання… Я дуже часто ходила на проби тоді. Але режисери частіше на хороші ролі затверджували московських і прибалтійських артисток. Але однаково завжди вірила в себе і була наполегливою. Та я і зараз така…" – написала Ольга Сумська під фото.



Ольга Сумська у 19 років / Фото з інстаграму акторки

Шанувальники діляться враженнями у коментарях під фото: