Треба знайти чоловіка, – Ольга Куриленко хоче стати мамою вдруге

Голлівудська акторка українського походження виховує 5-річного сина від колишнього партнера Макса Беніца. Однак Ольга Куриленко мріє про другу дитину. Зірка пожартувала, що тепер вона повинна шукати чоловіка.

41-річна Ольга Куриленко була одружена двічі. 20-річною вона вийшла заміж за французького фотографа Седріка Ван Моля, а за кілька років одружилась американським з підприємцем Деміаном Габріеллем. Жоден з них так і не став батьком її дітей. Первістка акторка народила в романі з журналістом Максом Беніцом.

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Зараз сину Ольги Куриленко 5 років. Вона мріє народити Олександру сестру або брата. Зірка сама була однією дитиною в родині, тому знає, як воно.

Я була єдиною дитиною і ненавиділа це. Я не збираюся вчинити так зі своєю дитиною. Отже, якщо я хочу знову стати мамою, мені треба знайти чоловіка,

– зізналась Ольга Куриленко.

Вона додала, що буде лише з тим чоловіком, який поділятиме її погляди щодо дітей, адже її біологічний годинник цокає. До слова, зараз акторка не самотня. Нещодавно вона почала нові стосунки, однак наразі невідомо, хто став її новим обранцем.

"Це дуже нове, тому я не впевнена, що можу називати його своїм партнером", – поділилась голлівудська знаменитість.