Ольга Харлан з "Танців з зірками" показала, який сюрприз їй зробив бойфренд-італієць

Хлопець учасниці "Танців з зірками" Ольги Харлан зробив їй вражаючий сюрприз. Італієць Луїджі Самеле несподівано для коханої прилетів в Україну. Про це фехтувальниця дізналась лише тоді, коли побачила його перед дверима своєї квартири.

34-річний італійський фехтувальник потай від Ольги Харлан прибув до її будинку в Києві. Він смикнув ручку вхідних дверей і сховався, залишивши речі на сходинковому майданчику. Коли ж спортсменка відчинила, він раптово постав перед нею.

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З відео видно, що здивуванню Ольги Харлан не було меж. Вона не змогла стримати сліз, а тоді довго обіймалась з Луїджі Самеле.

Хтось сказав, що найкращі речі стаються несподівано. Це правда, ніколи не була щасливішою. Я так тебе люблю,

– прокоментувала учасниця "Танців з зірками".

У підписі фехтувальниця додала, що втілити сюрприз її бойфренду допоміг Юрій Шаповалов – тренер і засновник компанії Podium Sport Marketing Group, з якою співпрацює Ольга Харлан.

Варто зауважити, що це другий приїзд Луїджі Самеле в Україну. Вперше він відвідав Батьківщину Ольги Харлан у серпні, після Олімпійських ігор у Токіо. Тоді італієць приїжджав усього на тиждень, а фехтувальниця встигла показати йому Київ та рідний Миколаїв, де познайомила з дідусем і бабусями.

До слова, в Італію олімпійський чемпіон повернувся через посилену підготовку коханої до "Танців з зірками". Тоді він зізнавався, що буде ревнувати її до партнера. Наразі невідомо, чи встиг Луїджі Самеле познайомитися з Дмитром Дікусаром, який танцює з Ольгою Харлан у п'ятому сезоні проєкту.