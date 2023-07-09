З "Підйому" до "Від пацанки до панянки": як Ольга Фреймут працювала телеведучою

Ольга Фреймут вважається однією із найяскравіших та водночас найскандальніших ведучих українського телебачення. Вона відома своєю участю в шоу "Підйом", "Ревізор", "Інспектор Фреймут" та інших.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телеведуча все рідше почала з'являтися в українському інформаційному просторі. 24 Канал розкаже більше про її кар'єру ведучої.

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Оля Фреймут стала ведучою: початок

З 2008 року вона разом з іншими ведучими Сергієм Притулою та Олександром Педаном вели ранкову розважальну програму під назвою "Підйом". Проєкт був дуже успішним у своїй ніші. Глядачі щоранку вмикали програму, збираючись на роботу або до школи, а ведучі їм підіймали настрій й заряджали хорошою енергетикою на весь день. Рейтинги шоу постійно були на високих позиціях Так, троє ведучих пропрацювали разом аж до 2011 року. Тоді їх ще називали "золотою трійкою".

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"Ревізор", "Хто зверху?", "КабріоЛіто"

Вже наприкінці серпня 2011 року Ольга Фреймут стала ведучою реаліті-шоу "Ревізор", у якій вона перевіряла якість закладів сфери обслуговування України. Ця передача також була дуже успішною. Весною 2012 року Фреймут разом із Притулою були співведучими телепрограми "Хто зверху?". До того ж у 2012 році "золота трійка" вела проєкт "КабріоЛіто", втім, шоу не зазнало такого ж успіху, як попереднє.

Зазначимо, Фреймут та Притула разом були ведучими телепрограми "Хто зверху?" лише перші два сезони. В третьому сезоні Ольгу Фреймут змінила Катерина Варнава.



Оля Фреймут / Фото з сайту "Нового каналу"

З 2 березня 2014 в ефірі телеканалу "1+1" вийшла програма "Голос країни. Перезавантаження", де Фреймут також була ведучою. 3 вересня цього року вийшла її авторська програма "Інспектор Фреймут", у якій ведуча перевіряла заклади громадського харчування. У квітні 2016 року на каналі Фреймут вела реаліті-шоу "На ножах".



Оля Фреймут / Фото з інстаграму ведучої

У 2018 році Фреймут стала директоркою школи панянок у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". Влітку вона ще була ведучою ток-шоу "Оля", яке стало першою у світі легальною адаптацією відомого американського формату "Шоу Елен Дедженерс". Однак програма зазнала невдачі й через місяць була знято з ефіру.

"Танці з зірками" У 2020 році Ольга Фреймут разом із хореографом Іллею Падзіною взяли участь у сьомому сезоні "Танців з зірками", проте на початку дев'ятого ефіру вони відмовилися брати участь.