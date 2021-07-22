Ольга Фреймут продемонструвала стриманий образ: фото

Популярна телеведуча Ольга Фреймут вкотре приголомшила вишуканими манерами. Вона поділилася новою фотографією, де в стриманому одязі позувала біля автомобіля.

Ольга Фреймут є не лише однією з найвідоміших ведучих, а й прикладом для багатьох жінок. В інстаграмі вона хоча й не часто, але тішить прихильниць новими фотографіями й показує образи, які пасуватимуть справжнім леді.

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Стриманий образ Ольги Фреймут

Новий знімок ведуча зробила на тлі лісу. Ольга стояла біля розкішного автомобіля, проте увагу привернув саме її одяг. Фреймут позувала в широких штанах бордового кольору зі смугами спереду. Також одягнула темно-синю кофту з бордовими вставками на рукавах і в зоні декольте, що застібалася на ґудзики.

Волосся народна улюблениця вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках, яким підкреслила натуральну вроду.



Вишуканий look Ольги Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

У коментарях під публікацією прихильники телеведучої залишають на її адресу багато приємних слів.